Tous les regards sont désor­mais fixés sur Alexander Zverev, après les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Propulsé favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, l’ac­tuel 3e joueur mondial a une oppor­tu­nité en or de remporter son tout premier titre du Grand Chelem. Mais connu pour quelques failles mentales, l’Allemand va devoir faire face à beau­coup de pres­sion et déjà battre le Français, Quentin Halys, ce vendredi soir.

« Ça devient LE grand favori. Son objectif de toujours d’aller cher­cher un Grand Chelem et de ne plus être le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, c’est main­te­nant ou jamais. C’est à double tran­chant : soit cela lui met une pres­sion de malade et il perd ce soir à cause de la tension, ou alors il arrive avec énor­mé­ment de confiance, qu’il a face à ce genre de joueurs et il arrive à augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure des matchs et il ira cher­cher ce Grand Chelem. »