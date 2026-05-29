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Lucas Pouille sur Zverev, grand favori du tournoi après les défaites de Sinner et Djokovic : « Soit cela lui met une pres­sion de malade et il perd ce soir à cause de la tension, soit il arrive à augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure des matchs et il ira cher­cher ce Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Tous les regards sont désor­mais fixés sur Alexander Zverev, après les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Propulsé favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, l’ac­tuel 3e joueur mondial a une oppor­tu­nité en or de remporter son tout premier titre du Grand Chelem. Mais connu pour quelques failles mentales, l’Allemand va devoir faire face à beau­coup de pres­sion et déjà battre le Français, Quentin Halys, ce vendredi soir. 

« Ça devient LE grand favori. Son objectif de toujours d’aller cher­cher un Grand Chelem et de ne plus être le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, c’est main­te­nant ou jamais. C’est à double tran­chant : soit cela lui met une pres­sion de malade et il perd ce soir à cause de la tension, ou alors il arrive avec énor­mé­ment de confiance, qu’il a face à ce genre de joueurs et il arrive à augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure des matchs et il ira cher­cher ce Grand Chelem. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 21:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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