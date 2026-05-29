Tous les regards sont désormais fixés sur Alexander Zverev, après les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Propulsé favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, l’actuel 3e joueur mondial a une opportunité en or de remporter son tout premier titre du Grand Chelem. Mais connu pour quelques failles mentales, l’Allemand va devoir faire face à beaucoup de pression et déjà battre le Français, Quentin Halys, ce vendredi soir.
« Ça devient LE grand favori. Son objectif de toujours d’aller chercher un Grand Chelem et de ne plus être le meilleur joueur de l’histoire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem, c’est maintenant ou jamais. C’est à double tranchant : soit cela lui met une pression de malade et il perd ce soir à cause de la tension, ou alors il arrive avec énormément de confiance, qu’il a face à ce genre de joueurs et il arrive à augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure des matchs et il ira chercher ce Grand Chelem. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 21:48