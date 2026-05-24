On l’ou­blie un peu trop souvent mais les athlètes ukrai­niens font face quoti­dien­ne­ment à la guerre depuis février 2024 et le début de l’in­va­sion russe en Ukraine.

Lauréate du WTA 1000 de Madrid en début de mois et facile vain­queur pour son entrée en lice à Roland‐Garros ce dimanche (6−2, 6–3 face à l’Espagnole, Selekhmeteva), Marta Kostyuk a fondu en larmes au moment de la tradi­tion­nelle inter­view sur le court après la rencontre. Et son témoi­gnage est assez édifiant.

« Je suis incroya­ble­ment fière de moi aujourd’hui (dimanche). Je pense que c’était l’un des matchs les plus diffi­ciles de ma carrière. Ce matin, à 100 mètres de la maison de mes parents [en Ukraine], un missile a détruit un bâti­ment. Ce fut un matin très diffi­cile pour moi. J’ai pleuré toute la matinée. Mes pensées vont à l’Ukraine. »



