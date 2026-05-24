On l’oublie un peu trop souvent mais les athlètes ukrainiens font face quotidiennement à la guerre depuis février 2024 et le début de l’invasion russe en Ukraine.
Lauréate du WTA 1000 de Madrid en début de mois et facile vainqueur pour son entrée en lice à Roland‐Garros ce dimanche (6−2, 6–3 face à l’Espagnole, Selekhmeteva), Marta Kostyuk a fondu en larmes au moment de la traditionnelle interview sur le court après la rencontre. Et son témoignage est assez édifiant.
Sealed with an ace 💨#RolandGarros pic.twitter.com/cSqj2kkD7s— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
« Je suis incroyablement fière de moi aujourd’hui (dimanche). Je pense que c’était l’un des matchs les plus difficiles de ma carrière. Ce matin, à 100 mètres de la maison de mes parents [en Ukraine], un missile a détruit un bâtiment. Ce fut un matin très difficile pour moi. J’ai pleuré toute la matinée. Mes pensées vont à l’Ukraine. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 14:11