Il y a quelques semaines, l’Ukrainienne Oleksandra Oliynykova avait déjà qualifié Aryna Sabalenka de « dangereuse » en raison de sa proximité avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine.
Cette fois, en conférence de presse à Roland‐Garros, la 65e joueuse mondiale s’en est prise à sa future adversaire du troisième tour, la Russe Diana Shnaider (23e mondiale), qu’elle accuse d’avoir participé à un tournoi organisé par Gazprom.
« Le tournoi Gazprom est organisé par une entreprise qui finance les crimes de guerre en Ukraine, et jouer dans ce tournoi revient à financer les camps pour enfants. Je pense que c’est comme jouer en Allemagne nazie pour des officiers de la Gestapo, lors d’un tournoi organisé par l’entreprise qui a construit Auschwitz. Pour moi, il n’y a aucune différence. Et le problème, c’est que tout le monde reste silencieux sur ce que cette personne a fait. C’est fou. Elle a également mis des ‘j’aime’ sur les publications de propagandistes russes. Voici donc quelques captures d’écran. Je peux peut‐être les agrandir ou vous les envoyer plus tard si vous voulez les voir. Je suis quelqu’un qui souffre simplement en restant chez moi. Ma maison est attaquée par l’argent de Gazprom. C’est eux qui paient pour ça, pour les drones qui attaquent ma ville. Alors, est‐ce vraiment important de savoir qui frappera le plus fort en coup droit demain ? Ou le fait qu’on ignore des choses comme celle‐ci ici ? (…) Demandez à Diana Shnaider ce qu’elle pense du fait que Gazprom finance les camps pour enfants, enlève des enfants et les place dans ces camps. Demandez‐lui ce qu’elle en pense, et ce qu’elle pense d’accepter l’argent d’une entreprise comme celle‐là. »
Dans ce contexte particulièrement tendu, l’atmosphère risque d’être glaciale vendredi porte d’Auteuil.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 13:50