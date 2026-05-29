Il y a quelques semaines, l’Ukrainienne Oleksandra Oliynykova avait déjà qualifié Aryna Sabalenka de « dange­reuse » en raison de sa proxi­mité avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine.

Cette fois, en confé­rence de presse à Roland‐Garros, la 65e joueuse mondiale s’en est prise à sa future adver­saire du troi­sième tour, la Russe Diana Shnaider (23e mondiale), qu’elle accuse d’avoir parti­cipé à un tournoi orga­nisé par Gazprom.

« Le tournoi Gazprom est orga­nisé par une entre­prise qui finance les crimes de guerre en Ukraine, et jouer dans ce tournoi revient à financer les camps pour enfants. Je pense que c’est comme jouer en Allemagne nazie pour des offi­ciers de la Gestapo, lors d’un tournoi orga­nisé par l’entreprise qui a construit Auschwitz. Pour moi, il n’y a aucune diffé­rence. Et le problème, c’est que tout le monde reste silen­cieux sur ce que cette personne a fait. C’est fou. Elle a égale­ment mis des ‘j’aime’ sur les publi­ca­tions de propa­gan­distes russes. Voici donc quelques captures d’écran. Je peux peut‐être les agrandir ou vous les envoyer plus tard si vous voulez les voir. Je suis quelqu’un qui souffre simple­ment en restant chez moi. Ma maison est atta­quée par l’argent de Gazprom. C’est eux qui paient pour ça, pour les drones qui attaquent ma ville. Alors, est‐ce vrai­ment impor­tant de savoir qui frap­pera le plus fort en coup droit demain ? Ou le fait qu’on ignore des choses comme celle‐ci ici ? (…) Demandez à Diana Shnaider ce qu’elle pense du fait que Gazprom finance les camps pour enfants, enlève des enfants et les place dans ces camps. Demandez‐lui ce qu’elle en pense, et ce qu’elle pense d’accepter l’argent d’une entre­prise comme celle‐là. »

Dans ce contexte parti­cu­liè­re­ment tendu, l’atmosphère risque d’être glaciale vendredi porte d’Auteuil.