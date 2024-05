Battu en trois sets par Alexander Zverev pour son entrée en lice à Roland‐Garros (6−3, 7–6, 6–3), Rafael Nadal a laissé entre­voir du mieux dans son jeu par rapport aux semaines précédentes.

Après le match, le taureau de Manacor n’était pas décidé à faire ses adieux défi­ni­tifs à la Porte d’Auteuil.

Questionné sur la suite de sa carrière, le roi de la terre battue a fixé une échéance pour annoncer sa déci­sion de prolonger ou non, le plaisir sur les courts.

« Si je sens que je suis capable d’être compé­titif, si je suis en assez bonne santé pour en profiter, j’ai­me­rais conti­nuer pendant un moment. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais je veux conti­nuer sur cette voie, parce que je m’amuse et je dois me donner un peu plus de temps pour voir si je peux rega­gner mon niveau, si mon corps peut aller de mieux en mieux et puis ensuite, je pren­drai une déci­sion. Je me donne encore deux mois jusqu’aux Jeux olym­piques et ensuite, on verra si je peux conti­nuer de jouer ou si je décide que fina­le­ment, il est temps de raccro­cher. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment d’ana­lyser cela, c’est plutôt le moment de pour­suivre sur cet élan et de voir ce qui se passe. »