En confé­rence de presse, Nicolas Mahut qui est un fou de tennis et qui ferait sûre­ment un bon consul­tant a expliqué que pour rien au monde il n’al­lait rater les deux demi‐finales : « Je suis extrê­me­ment excité à l’idée de voir les deux demi‐finales. Évidemment, il y a le Djokovic/Nadal, parce qu’on en parle depuis que le tableau est sorti. Ce match me passionne. En tant qu’a­mou­reux de tennis, j’ai hâte de voir ce match. J’imagine que ce sera le cas de tout le monde. J’adore voir jouer Tsitsipas, j’adore ce qu’il dégage sur le court, j’adore sa manière de jouer et son style. Ce serait incroyable qu’il se retrouve en finale. S’il était en finale, cela ne serait peut‐être pas l’un des deux archi‐favori. Si, c’est Nadal, il sera forcé­ment favori. Je ne suis pas sûr que les gens… Évidemment, il y a Nadal/Djokovic, mais je pense que les gens attendent beau­coup de cette deuxième demi‐finale. On a une chance excep­tion­nelle d’avoir ça. Moi, je suis très excité de regarder ça »