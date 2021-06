Il y a avait une ambiance de Coupe Davis sur le Simonne Mathieu où même les tribunes du haut avaient été ouvertes. Et l’on a assisté à un grand match de double il faut bien le reconnaître.

Un match comme on pouvait en voir quand le sala­dier d’argent était encore une coupe digne de ce nom. Il faut dire que sur le court, il y avait du lourd avec la paire colom­bienne Cabal‐Farah, multi‐titrée, et nos Bleus qui ont soulevé tous les titres du Grand Chelem.

Après un premier set perdu au tie‐break, les Français, dos au mur dans la seconde manche, sauvent trois balles de match à 4–5 sur le service de P2H. Le stade est alors en fusion et Nico nous propose un récital. Voilà les Bleus revenus à hauteur. Mieux, ils font le break d’en­trée et le tiennent jusqu’au bout (6–7(2), 7–6 (2), 7–5) même si lors du dernier jeu, P2H fait 3 doubles fautes qui auraient pu être rédhibitoires.

On se console comme un peu mais P2H et Nico seront en finale face à Golubev et Bublik. Avec leur palmarès et leur expé­rience, ils parti­ront favoris pour remporter leur 5e titre du Grand Chelem, le deuxième à Roland‐Garros après celui acquis en 2018.

Le drapeau trico­lore flotte toujours du côté de la porte d’Auteuil.