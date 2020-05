Lacoste, partenaire officiel de Roland-Garros, nous propose des interviews des acteurs de la marque au sujet du tournoi de la Porte d’Auteuil. Après Guy Forget, c’est Nicolas Mahut qui s’est exprimé au sujet de son expérience l’an dernier sur le nouveau court Simone Matthieu.

« Nico » qui a l’art de bien évoquer ses souvenirs nous refait vivre à sa manière un moment qui l’a marqué définitivement en 2019. « En fait, dès que j’ai vu ce court, je me suis dit que j’aimerai vraiment pouvoir y jouer un jour. Avant le tirage au sort, j’avais donc évoqué le sujet auprès de Gut, sans lui forcer la main mais me disant que ce serait incroyable. Au final, c’est arrivé. Ce qui m’a le plus marqué, c’est le chemin du vestiaire jusqu’au terrain qui est entouré de serres. C’est un changement radical d’ambiance par rapport au stade. En plus, il y a quand même une petite marche à faire. Ce chemin est un vrai plaisir quand tu sors vainqueur, les spectateurs te remercient, te saluent avec le sourire. Tu as donc la possibilité de bien ressentir l’idée que tu viens de donner du bonheur aux passionnés, et ça c’est énorme »