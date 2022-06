Comme la plupart des joueurs et obser­va­teurs sur cette édition de Roland‐Garros, Nicolas Mahut est très impres­sionnée par le parcours et la renais­sance de Marin Cilic au plus haut niveau.

Ce dernier, qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finale de Roland‐Garros, rejoi­gnant au passage Nadal, Federer, Djokovic et Murray dans le club des joueurs en acti­vité ayant atteint au moins le dernier carré de chaque Majeur, a reçu les éloges du joueur fran­cais qui consi­dère qu’il n’est pas jugé à sa juste valeur. « Tellement sous‐côté Marin !!! », a écrit l’Angevin sur son compte Twitter.

Difficile de lui donner tort tant le Croate est revenu très fort après être redes­cendu à la 45e place mondiale en mars 2021.