Nicolas Mahut semble appré­cier la menta­lité de Stefanos Tsitsipas.

Au vu de son dernier tweet, le Français a aimé la décla­ra­tion du numéro 4 mondial sur Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic en confé­rence de presse ce samedi.

« La ques­tion que je me pose c’est : ‘Comment je peux devenir un meilleur athlète’ et je pense que le Big 3 m’a poussé à me la poser. Je me demande chaque jour ce que je pourrai ajouter à mon jeu pour m’amé­liorer », a affirmé le Grec.

Nico’ valide.