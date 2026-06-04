Il y a des histoires qui marquent à jamais l’his­toire d’une édition ou d’un tournoi. Celle de Maja Chwalinska en fait déjà partie.

114e joueuse mondiale avant le tournoi et issue des quali­di­ca­tions, la Polobaise a réussi l’in­croyable exploit de se quali­fier en finale de Roland‐Garros, après une nouvelle victoire pleine de maîtrise et de malice face à la Russe, Diana Schnaider, tout juste tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Une perfor­mance qui rappelle forcé­ment celle de Loïs Boisson l’an dernier même si la Français s’était arrêtée dans le dernier carré.

Interrogée sur le court après cette quali­fi­ca­tion folle, Maja avait forcé­ment dû mal à y croire même si on la sent déjà prête à défier Mirra Andreeva, ce samedi, en finale.

#RolandGarros | 🗣️ « J’ai joué huit 8 ou plus (9) ici, il n’y a plus d’armes secrètes là. Mais j’ai regardé Mirra et ça va être une expé­rience incroyable, je vais tout donner, c’est une FINALE DE GRAND CHELEM ! », réalise Maja Chwalinska après sa quali­fi­ca­tion histo­rique. pic.twitter.com/R5YTdQAFQD — fran­cetv­sport (@francetvsport) June 4, 2026

« J’ai joué huit 8 ou plus (9) ici, il n’y a plus d’armes secrètes là. Mais j’ai regardé Mirra et ça va être une expé­rience incroyable, je vais tout donner, c’est une FINALE DE GRAND CHELEM ! »