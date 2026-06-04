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Maja Chwalinska (114e), sous le choc après son impro­bable quali­fi­ca­tion en finale : « Je suis en finale de Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Il y a des histoires qui marquent à jamais l’his­toire d’une édition ou d’un tournoi. Celle de Maja Chwalinska en fait déjà partie.

114e joueuse mondiale avant le tournoi et issue des quali­di­ca­tions, la Polobaise a réussi l’in­croyable exploit de se quali­fier en finale de Roland‐Garros, après une nouvelle victoire pleine de maîtrise et de malice face à la Russe, Diana Schnaider, tout juste tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Une perfor­mance qui rappelle forcé­ment celle de Loïs Boisson l’an dernier même si la Français s’était arrêtée dans le dernier carré. 

Interrogée sur le court après cette quali­fi­ca­tion folle, Maja avait forcé­ment dû mal à y croire même si on la sent déjà prête à défier Mirra Andreeva, ce samedi, en finale. 

« J’ai joué huit 8 ou plus (9) ici, il n’y a plus d’armes secrètes là. Mais j’ai regardé Mirra et ça va être une expé­rience incroyable, je vais tout donner, c’est une FINALE DE GRAND CHELEM ! »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 19:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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