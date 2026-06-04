Il y a des histoires qui marquent à jamais l’histoire d’une édition ou d’un tournoi. Celle de Maja Chwalinska en fait déjà partie.
114e joueuse mondiale avant le tournoi et issue des qualidications, la Polobaise a réussi l’incroyable exploit de se qualifier en finale de Roland‐Garros, après une nouvelle victoire pleine de maîtrise et de malice face à la Russe, Diana Schnaider, tout juste tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.
Une performance qui rappelle forcément celle de Loïs Boisson l’an dernier même si la Français s’était arrêtée dans le dernier carré.
Interrogée sur le court après cette qualification folle, Maja avait forcément dû mal à y croire même si on la sent déjà prête à défier Mirra Andreeva, ce samedi, en finale.
#RolandGarros | 🗣️ « J’ai joué huit 8 ou plus (9) ici, il n’y a plus d’armes secrètes là. Mais j’ai regardé Mirra et ça va être une expérience incroyable, je vais tout donner, c’est une FINALE DE GRAND CHELEM ! », réalise Maja Chwalinska après sa qualification historique. pic.twitter.com/R5YTdQAFQD— francetvsport (@francetvsport) June 4, 2026
« J’ai joué huit 8 ou plus (9) ici, il n’y a plus d’armes secrètes là. Mais j’ai regardé Mirra et ça va être une expérience incroyable, je vais tout donner, c’est une FINALE DE GRAND CHELEM ! »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 19:52