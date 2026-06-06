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Maja Chwalinska à Mirra Andreeva, qui l’a battue en finale : « C’est vrai­ment agaçant de te voir si jeune et si talentueuse »

Par
Baptiste Mulatier
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Logiquement dominée en finale de Roland‐Garros par Mirra Andreeva (6−3, 6–2), l’im­mense surprise de cette édition 2026, Maja Chwalinska, n’a pas perdu son sourire au moment de s’adresser à la nouvelle reine de la Porte d’Auteuil lors de la céré­monie de remise des prix.

« Tout d’abord, féli­ci­ta­tions à Mirra. Tu es une joueuse incroyable. Tu es si jeune et si talen­tueuse, c’est vrai­ment agaçant (rires), a plai­santé la Polonaise, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale avant le début du tournoi. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail formi­dable. Je te souhaite tout le meilleur pour l’avenir. »

Battue, mais loin d’être abattue, Chwalinska quitte Paris avec le plus beau résultat de sa carrière et la certi­tude d’avoir changé de dimen­sion en l’es­pace de trois semaines. Elle sera 21e mondiale lundi !

Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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