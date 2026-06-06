Logiquement dominée en finale de Roland‐Garros par Mirra Andreeva (6−3, 6–2), l’immense surprise de cette édition 2026, Maja Chwalinska, n’a pas perdu son sourire au moment de s’adresser à la nouvelle reine de la Porte d’Auteuil lors de la cérémonie de remise des prix.
« Tout d’abord, félicitations à Mirra. Tu es une joueuse incroyable. Tu es si jeune et si talentueuse, c’est vraiment agaçant (rires), a plaisanté la Polonaise, issue des qualifications et 114e mondiale avant le début du tournoi. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail formidable. Je te souhaite tout le meilleur pour l’avenir. »
Maja Chwalinska after losing to Mirra Andreeva in Roland Garros final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026
“First of all congrats to Mirra. You’re such an incredible player. You’re so young and talented, it’s so annoying 😂😂😂. Congrats to you and your team for an amazing job. I wish you all the best for the… pic.twitter.com/dgTwbP5AQu
Battue, mais loin d’être abattue, Chwalinska quitte Paris avec le plus beau résultat de sa carrière et la certitude d’avoir changé de dimension en l’espace de trois semaines. Elle sera 21e mondiale lundi !
Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:16