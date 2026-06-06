Logiquement dominée en finale de Roland‐Garros par Mirra Andreeva (6−3, 6–2), l’im­mense surprise de cette édition 2026, Maja Chwalinska, n’a pas perdu son sourire au moment de s’adresser à la nouvelle reine de la Porte d’Auteuil lors de la céré­monie de remise des prix.

« Tout d’abord, féli­ci­ta­tions à Mirra. Tu es une joueuse incroyable. Tu es si jeune et si talen­tueuse, c’est vrai­ment agaçant (rires), a plai­santé la Polonaise, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale avant le début du tournoi. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail formi­dable. Je te souhaite tout le meilleur pour l’avenir. »

Maja Chwalinska after losing to Mirra Andreeva in Roland Garros final



“First of all congrats to Mirra. You’re such an incre­dible player. You’re so young and talented, it’s so annoying 😂😂😂. Congrats to you and your team for an amazing job. I wish you all the best for the… pic.twitter.com/dgTwbP5AQu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026

Battue, mais loin d’être abattue, Chwalinska quitte Paris avec le plus beau résultat de sa carrière et la certi­tude d’avoir changé de dimen­sion en l’es­pace de trois semaines. Elle sera 21e mondiale lundi !