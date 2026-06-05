Le conte de fées de Maja continue mais cette fois il prend un autre chemin car la Polonaise peut tout simple­ment soulever le trophée d’un tournoi du Grand Chelem. Interrogée en confé­rence de presse au sujet de son amour pour le tennis, elle ne s’est pas fait prier pour répondre

« Moi, j’étais la fan n° 1 de Roger. Quand j’ai commencé à jouer au tennis c’était Roger avant tout, puis Rafa, puis Novak. Et main­te­nant je prie que Novak continue de jouer, parce que je voudrais conti­nuer à le voir jouer. Donc je suis très recon­nais­sante d’avoir pu grandir pendant cette période‐là. Parfois, je regarde à nouveau ses anciens matchs et c’est incroyable. Aujourd’hui, il s’agit davan­tage de voir mes amis jouer. Parfois quand il y a un bon match, j’adore. J’adore voir Carlos et Jannik, bien sûr. Avant, c’était le Big three »