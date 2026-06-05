Accueil Roland Garros

Maja Chwalinska : « Je prie que Novak Djokovic continue de jouer, parce que je voudrais conti­nuer à le voir jouer »

Par
Laurent Trupiano
-
195
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 03/06/2026 -

Le conte de fées de Maja continue mais cette fois il prend un autre chemin car la Polonaise peut tout simple­ment soulever le trophée d’un tournoi du Grand Chelem. Interrogée en confé­rence de presse au sujet de son amour pour le tennis, elle ne s’est pas fait prier pour répondre

« Moi, j’étais la fan n° 1 de Roger. Quand j’ai commencé à jouer au tennis c’était Roger avant tout, puis Rafa, puis Novak. Et main­te­nant je prie que Novak continue de jouer, parce que je voudrais conti­nuer à le voir jouer. Donc je suis très recon­nais­sante d’avoir pu grandir pendant cette période‐là. Parfois, je regarde à nouveau ses anciens matchs et c’est incroyable. Aujourd’hui, il s’agit davan­tage de voir mes amis jouer. Parfois quand il y a un bon match, j’adore. J’adore voir Carlos et Jannik, bien sûr. Avant, c’était le Big three »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥