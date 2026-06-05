Le conte de fées de Maja continue mais cette fois il prend un autre chemin car la Polonaise peut tout simplement soulever le trophée d’un tournoi du Grand Chelem. Interrogée en conférence de presse au sujet de son amour pour le tennis, elle ne s’est pas fait prier pour répondre
« Moi, j’étais la fan n° 1 de Roger. Quand j’ai commencé à jouer au tennis c’était Roger avant tout, puis Rafa, puis Novak. Et maintenant je prie que Novak continue de jouer, parce que je voudrais continuer à le voir jouer. Donc je suis très reconnaissante d’avoir pu grandir pendant cette période‐là. Parfois, je regarde à nouveau ses anciens matchs et c’est incroyable. Aujourd’hui, il s’agit davantage de voir mes amis jouer. Parfois quand il y a un bon match, j’adore. J’adore voir Carlos et Jannik, bien sûr. Avant, c’était le Big three »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 09:20