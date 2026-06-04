Cette édition 2026 restera à coup sûr dans les annales.
Après le parcours improbable de Loïs Boisson en 2025, issue des qualifications et battue par Coco Gauff, future lauréate, en demi‐finale, Maja Chwalinska a fait encore mieux en atteignant la finale.
114e mondiale et dotée d’un jeu atypique, tout en variations et en coups de défense improbables, la Polonaise s’est offerte la Russe Diana Shnaider, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka au tour précédent : 7–6(4), 6–4.
Un parcours totalement fou et qui n’est pas sans rappeler celui d’Emma Raducanu, lauréate de l’US Open 2021 dans quasiment les mêmes circonstances.
Afin d’imiter la Britannique, Maja devra battre une autre Russe, Mirra Andreeva, impressionnante face à la Marta Kostyuk.
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 19:22