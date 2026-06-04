Cette édition 2026 restera à coup sûr dans les annales.

Après le parcours impro­bable de Loïs Boisson en 2025, issue des quali­fi­ca­tions et battue par Coco Gauff, future lauréate, en demi‐finale, Maja Chwalinska a fait encore mieux en attei­gnant la finale.

114e mondiale et dotée d’un jeu atypique, tout en varia­tions et en coups de défense impro­bables, la Polonaise s’est offerte la Russe Diana Shnaider, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka au tour précé­dent : 7–6(4), 6–4.

Un parcours tota­le­ment fou et qui n’est pas sans rappeler celui d’Emma Raducanu, lauréate de l’US Open 2021 dans quasi­ment les mêmes circonstances.

Afin d’imiter la Britannique, Maja devra battre une autre Russe, Mirra Andreeva, impres­sion­nante face à la Marta Kostyuk.