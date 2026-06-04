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Maja Chwalinska, la Loïs Boisson polo­naise, rejoint Mirra Andreeva en finale !

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 03/06/2026 -

Cette édition 2026 restera à coup sûr dans les annales. 

Après le parcours impro­bable de Loïs Boisson en 2025, issue des quali­fi­ca­tions et battue par Coco Gauff, future lauréate, en demi‐finale, Maja Chwalinska a fait encore mieux en attei­gnant la finale. 

114e mondiale et dotée d’un jeu atypique, tout en varia­tions et en coups de défense impro­bables, la Polonaise s’est offerte la Russe Diana Shnaider, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka au tour précé­dent : 7–6(4), 6–4.

Un parcours tota­le­ment fou et qui n’est pas sans rappeler celui d’Emma Raducanu, lauréate de l’US Open 2021 dans quasi­ment les mêmes circonstances.

Afin d’imiter la Britannique, Maja devra battre une autre Russe, Mirra Andreeva, impres­sion­nante face à la Marta Kostyuk. 

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 19:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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