En diffi­culté physi­que­ment en quart de finale de Roland‐Garros face à Mirra Andreeva contre qui elle s’est inclinée (7−6, 4–6, 4–6), Aryna Sabalenka n’avait même pas pu se rendre en confé­rence de presse à cause de douleurs à l’estomac.

Finalement, la numéro deux mondiale s’est adressée un peu plus tard aux médias. Questionnée sur sa forme pendant le match, la double cham­pionne du Grand Chelem a donné des explications.

« Oui, j’ai eu beau­coup de diffi­cultés physiques sur le court aujourd’hui. Je suis très malade depuis quelques jours, avec un problème gastro‐intestinal. Et donc, cela a été diffi­cile. Cela fait quelques jours. J’ai fait de mon mieux pour tenter de gérer. Je fais toujours ce que je peux pour lutter jusqu’au bout. Il fallait que j’es­saie, et j’es­pé­rais éven­tuel­le­ment trouver un moyen et me sentir un peu mieux. Pour ma part, je me suis battue, et j’ai fait tout ce que je pouvais avec mes coups pour conti­nuer. Mirra est une grande joueuse. »