Dans le concert généralisé des joueurs qui se plaignent des conditions et qui oublient souvent tous les efforts consentis pour parvenir à organiser le tournoi, Adrian Mannarino est un exemple d’honnêteté intellectuelle. Battu en trois manches face à Ramos Vinolas, il n’a pas cherché d’excuses pour expliquer sa défaite. Un discours humble où le champion ne cherche pas à minimiser sa responsabilité : « Je pense que c’est moi qui n’étais pas au niveau aujourd’hui. Ce n’est pas de la faute des courts, ce n’est pas de la faute des balles ni du temps, c’est moi, et uniquement moi qui n’ai pas été bon. Après, on peut trouver beaucoup d’excuses, mais le fait est que je n’étais vraiment pas au niveau d’un joueur de Grand Chelem aujourd’hui, ça c’est sûr. Ça s’est vu sur le terrain, et ça se voit sur le score ! »