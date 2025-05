Organisateur du trophée des Legendes, Mansou Barhami a forcé­ment un rêve, celui de voir un jour Roger Federer fouler les courts de Roland Garros en mode « senior ». Il a profité de sa venue lors de l’hom­mage à Nadal pour poser la ques­tion au Suisse qui n’est visi­ble­ment pas prêt pour débuter cette aven­ture comme il l’a évoqué dans les colonnes de l’Equipe.

« Roger Federer, je lui donnerai une wild‐card et un steak frites. Je l’ai vu quand il est venu il y a quelques jours et on a parlé. Je lui ai dit : « Si tu veux venir jouer les légendes, je te donne une wild card (Rires). Mais il n’a pas envie pour l’ins­tant. Bien sûr, le rêve serait d’avoir Federer, Nadal. Agassi ne fait qu’un ou deux matches par an pour sa fonda­tion. J’aurai bien vouu que Kuerten joue. Il a envie, mais il ne peut pas à cause de sa hanche »