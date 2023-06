Si Novak Djokovic a logi­que­ment reçu de nombreux hommages suite à son 23e titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, celui de Mansour Baharami vaut vrai­ment le coup d’oeil.

Non seule­ment, l’an­cien joueur d’ori­gine iranienne fait honneur à Novak Djokovic, le joueur, mais il féli­cite surtout Novak Djokovic, l’homme, pour son authen­ti­cité et son travail acharné.

« Nous vivons à une époque où beau­coup veulent être « célèbres », sans avoir accompli quoi que ce soit. Heureusement, il y a toujours ceux qui consacrent du temps et du travail à leur passion – quelle qu’elle soit – et certains vont jusqu’à atteindre une véri­table gran­deur – ce qui est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour nous tous. Novak Djokovic, tu en es une ! Quelle extra­or­di­naire étape et réali­sa­tion cher Novak – énormes féli­ci­ta­tions. Je connais les jours, les mois & les années de concen­tra­tion mentale & de travail acharné qui ont été consa­crés au tennis – aiguillonnés par des contem­po­rains extra­or­di­naires comme Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Serena Williams. Une ère palpi­tante du tennis partagée avec nous tous. Profitez de cette étape impor­tante Djoko – toutes les acco­lades sont vrai­ment méri­tées. Tu seras une véri­table influence et une source d’ins­pi­ra­tion pour des millions de jeunes – pour de nombreuses géné­ra­tions à venir. Espérons qu’ils compren­dront qu’être épanoui dans la vie réelle l’emporte de loin sur le monde virtuel. 23 – et ça continue ! »