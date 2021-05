Concernant Roland‐Garros, les choses se précisent et confirment bien les infor­ma­tions qui étaient dans notre posses­sion. La ministre délé­guée au sport s’est exprimé dans le quoti­dien l’Equipe de ce jour en préci­sant les jauges et les « règle­ments » pour l’en­semble des évène­ments sportif qui vont arriver.

« Roland‐Garros est une enceinte conte­nant plusieurs stades permet­tant de déli­miter six zones diffé­rentes. Sur les trois semaines du tournoi, à cheval sur une période de tran­si­tion (celle du 9 juin), on a travaillé avec la fédé­ra­tion pour que l’évé­ne­ment puisse accueillir un maximum de spec­ta­teurs par zone tout en veillant stric­te­ment au respect des règles fixées par le décret et au proto­cole sani­taire. Un proto­cole qui devrait inclure le passe sani­taire pour les derniers jours du tournoi afin de pouvoir dépasser la jauge de 1 000 spec­ta­teurs, avec un maximum de 5 000 spectateurs »

La Fédération Française orga­nise à 12H00, une confé­rence de presse pour expli­quer les moda­lités de la mise en place de cette stra­tégie. Nous vous en ferons un compte‐rendu.