Marc Lopez, aux côtés, depuis le début de l’année, de Rafael Nadal, avec Carlos Moya et Francis Roig, fait une révé­la­tion assez inquié­tante même pas si surpre­nante à la radio COPE.

« Après le match contre Djokovic, Rafa s’est levé avec une petite douleur, mais il pouvait bien bouger », a confié le coach espagnol.

Avec sa fameuse bles­sure au pied gauche, il n’y a fina­le­ment rien de plus logique que Rafa ait un peu de mal à encaisser deux matchs de plus de quatre heures chacun en l’es­pace de quelques jours, contre Felix Auger‐Aliassime et Novak Djokovic.

Reste à savoir s’il pourra jouer sa demie contre Alexander Zverev ce vendredi après‐midi (15h) sans être trop gêné.