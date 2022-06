Grande figure du tennis helvète et désor­mais consul­tant pour la RTS, Marc Rosset a été inter­rogé par L’Équipe sur le duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, fina­le­ment remporté par l’Espagnol. Et après avoir rendu un vibrant hommage à Rafa, l’an­cien 9e mondial a tenté d’ex­pli­quer les raisons de la défaite du numéro 1 mondial.

« Il y a eu une guerre psycho­lo­gique, en amont, pour savoir si ça joue­rait le jour ou le soir. »Djoko », quelque part, l’avait gagnée, mais, du coup, de chal­lenger, il s’est retrouvé favori, et peut‐être que ça lui a collé un petit stress. Je pense sincè­re­ment que de ne pas avoir pu jouer l’Open d’Australie en janvier lui a manqué. Pas sur l’as­pect physique, mais sur la concen­tra­tion que ce genre de matches au meilleur des cinq sets réclame. Nadal avait pu se tester sur ce plan en finale de l’Open d’Australie (victoire en cinq sets contre Medvedev), Djokovic manquait de réfé­rences, et il y a eu des fluc­tua­tions dans son niveau qu’on n’avait pas vues chez lui depuis longtemps. »