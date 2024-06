Nos confrères de l’Equipe ont eu la bonne idée d’aller demander à Macros Baghdatis son ressenti par rapport à l’idée de faire jouer Novak Djokovic dans la nuit, une situa­tion qu’il a bien connu quand il était sur le circuit et notam­ment à l’Open d’Australie en quand il a atteint la finale en 2006, battu par Roger Federer.

« Ce n’est ni juste, ni sûr, si sain pour les athlètes. Non seule­ment les matches qui se terminent tard dans la nuit nuisent aux joueurs, mais ils ont égale­ment des consé­quences néga­tives pour les suppor­ters, les employés de l’évè­ne­ment, les ramas­seurs de balles et le sport dans son ensemble. Malheureusement ces fins tardives conti­nuent de se produire et conti­nue­ront jusqu’à ce que les diri­geants et les orga­ni­sa­teurs de tour­nois soient prêts à s’as­seoir et à explorer de véri­tables solu­tions. En atten­dant, les joueurs conti­nue­ront à être mis en danger ce qui est inexcusable »