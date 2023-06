Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, Maria Sharapova a montré qu’elle conti­nuait de suivre l’ac­tua­lité du tennis. Après avoir reconnu qu’elle ne voyait pour l’instant aucune joueuse marcher dans ses pas, la double lauréate de Roland‐Garros (2012 et 2014) a exprimé son admi­ra­tion pour Carlos Alcaraz.

« Carlos est incroyable. Ce qui me fascine le plus chez lui, c’est sa comba­ti­vité sur chaque point. Il parvient à faire le spec­tacle et à enflammer le public à chaque fois qu’il entre sur le court. Je suis impa­tiente de le voir évoluer, je suis vrai­ment curieux de voir où il peut aller et ce qu’il peut faire. »

Maria n’est pas la seule !