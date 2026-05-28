Mariano Puerta, coach de Davidovich Fokina aban­donne son joueur en plein tournoi et se justifie avec une « dinguerie » : « Il n’y a pas d’en­traî­neurs, de prépa­ra­teurs ou de kinés sur le circuit avec la moitié des couilles que moi. Retour à Miami »

Laurent Trupiano
L’ancien fina­liste de Roland Garros, condamné pour dopage, aime visi­ble­ment faire parler de lui. On ne sait pas vrai­ment pour­quoi mais il a décidé de planter son joueur en plein tournoi et de rega­gner la Floride. 

Une fois dans l’avion pour Miami, il a lâché une phrase qui devrait faire jaser : « Il n’y a pas d’en­traî­neurs, de prépa­ra­teurs ou de kinés sur le circuit avec la moitié des couilles que moi. Retour à Miami », a expliqué Mariano, un message qui sera peut être commenté par Davidovich Fokina.

On image que cet évène­ment raris­sime a du avoir des consé­quences sur le mental de l’Espagnol qui après un premier tour diffi­cile il y a deux jouers à cause de la chaleur s’est incliné en 4 set face à l’Argentin Tirante, 58ème mondial. 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:30

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

