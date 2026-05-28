L’ancien fina­liste de Roland Garros, condamné pour dopage, aime visi­ble­ment faire parler de lui. On ne sait pas vrai­ment pour­quoi mais il a décidé de planter son joueur en plein tournoi et de rega­gner la Floride.

Une fois dans l’avion pour Miami, il a lâché une phrase qui devrait faire jaser : « Il n’y a pas un seul entraî­neur, prépa­ra­teur physique ou kiné­si­thé­ra­peute sur le circuit qui ait ne serait‐ce que la moitié de mes couilles, Je retourne à Miami », a expliqué Mariano dans un message qui sera peut être commenté par Davidovich Fokina.

OJO al salseo que se ha creado.



Mariano Puerta ha subido esta storie en Instagram, con una copa de champán en la mano y con dardo directo a Davidovich.



🗣️ « No hay entre­na­dores, prepa­ra­dores o fisios en el circuito con la mitad de los huevos que yo. De vuelta a Miami »



😲😲😲 https://t.co/opHzqwgKtu pic.twitter.com/iGWf9hmBx5 — José Morón (@jmgmoron) May 27, 2026

On image que cet évène­ment raris­sime a du avoir des consé­quences sur le mental de l’Espagnol qui après un premier tour diffi­cile il y a deux jouers à cause de la chaleur s’est incliné en 4 set face à l’Argentin Tirante, 58ème mondial.