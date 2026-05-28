L’ancien finaliste de Roland Garros, condamné pour dopage, aime visiblement faire parler de lui. On ne sait pas vraiment pourquoi mais il a décidé de planter son joueur en plein tournoi et de regagner la Floride.
Une fois dans l’avion pour Miami, il a lâché une phrase qui devrait faire jaser : « Il n’y a pas un seul entraîneur, préparateur physique ou kinésithérapeute sur le circuit qui ait ne serait‐ce que la moitié de mes couilles, Je retourne à Miami », a expliqué Mariano dans un message qui sera peut être commenté par Davidovich Fokina.
OJO al salseo que se ha creado.— José Morón (@jmgmoron) May 27, 2026
Mariano Puerta ha subido esta storie en Instagram, con una copa de champán en la mano y con dardo directo a Davidovich.
🗣️ « No hay entrenadores, preparadores o fisios en el circuito con la mitad de los huevos que yo. De vuelta a Miami »
😲😲😲 https://t.co/opHzqwgKtu pic.twitter.com/iGWf9hmBx5
On image que cet évènement rarissime a du avoir des conséquences sur le mental de l’Espagnol qui après un premier tour difficile il y a deux jouers à cause de la chaleur s’est incliné en 4 set face à l’Argentin Tirante, 58ème mondial.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:30