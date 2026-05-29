Propulsé grand favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros après les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev va devoir être très fort fans la tête pour résister à la pres­sion média­tique et popu­laire qui va auto­ma­ti­que­ment l’en­tourer dans les prochains heures.

Et à moins qu’il ne s’in­cline ce vendredi soir face au Français, Quentin Halys, au troi­sième tour, l’Allemand a une oppor­tu­nité en or de décro­cher son premier titre du Grand Chelem alors qu’il est le joueur le mieux classé du tableau. C’est en tout cas ce que pense Marion Bartoli, au micro de Prime Video.

« Zverev a des blocages psycho­lo­giques face à des adver­saires contre qui il a beau­coup perdu et, en fait, il rentre sur le terrain en se disant : ‘Là, je n’ai plus l’as­cen­dant’. Un peu comme contre Jannik Sinner. On a l’im­pres­sion qu’a­vant le match, le match est déjà joué un petit peu dans sa tête. Alors que là, cela ne va plus être le cas. Et c’est un joueur qui perd extrê­me­ment rare­ment contre des joueurs moins bien classés que lui. Donc c’est vrai­ment inté­res­sant parce que ce Grand Chelem, il l’a complè­te­ment dans ses mains. »