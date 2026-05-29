Propulsé grand favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros après les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev va devoir être très fort fans la tête pour résister à la pression médiatique et populaire qui va automatiquement l’entourer dans les prochains heures.
Et à moins qu’il ne s’incline ce vendredi soir face au Français, Quentin Halys, au troisième tour, l’Allemand a une opportunité en or de décrocher son premier titre du Grand Chelem alors qu’il est le joueur le mieux classé du tableau. C’est en tout cas ce que pense Marion Bartoli, au micro de Prime Video.
« Zverev a des blocages psychologiques face à des adversaires contre qui il a beaucoup perdu et, en fait, il rentre sur le terrain en se disant : ‘Là, je n’ai plus l’ascendant’. Un peu comme contre Jannik Sinner. On a l’impression qu’avant le match, le match est déjà joué un petit peu dans sa tête. Alors que là, cela ne va plus être le cas. Et c’est un joueur qui perd extrêmement rarement contre des joueurs moins bien classés que lui. Donc c’est vraiment intéressant parce que ce Grand Chelem, il l’a complètement dans ses mains. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:24