« Je me rappelle de ce passing bout de course (à 2–2 dans le tie‐break du quatrième set, ndlr), et là je savais que le match était fini », a glissé Gaël Monfils lors de l’in­ter­view sur le court Philippe‐Chatrier avec Marion Bartoli après sa victoire en cinq sets contre Hugo Dellien mardi soir.

'I knew the match was over the moment I made that pass at 2–2 in the fourth set tiebreak' 🥶🥶

Au micro de Prime Video quelques minutes plus tard, la lauréate de Wimbledon 2013 est revenu sur cette décla­ra­tion de son compatriote.

« Franchement, quand je lui pose la ques­tion, je ne m’attends pas du tout à ça, qu’il nous décrire ce point très précis dans le tie‐break qui a été vrai­ment pour lui le tour­nant. Et après, il se dit : ‘le match est pour moi’. J’ai trouvé cette réponse extrê­me­ment inté­res­sante. Encore une fois, il a su enflammer le stade et aller cher­cher des ressources. Et moi j’y crois pour la suite du tournoi. Vu son discours sur le terrain, quand il a dit qu’il voulait récu­pérer au plus vite, je pense qu’il peut nous sortir un très gros match contre Jack Draper. Et puis comme il a dit il va lui »