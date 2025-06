Au micro de Prime Video après la finale la plus longue de l’his­toire de Roland‐Garros, remporté en cinq sets par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Marion Bartoli a évoqué l’at­mo­sphère et l’am­biance dans les tribunes du Philippe‐Chatrier pendant le match.

« Ces deux joueurs ne font que progresser. C’est la raison pour laquelle ils sont à un niveau aussi élevé aujourd’hui, qui nous permet de vivre ce spec­tacle. Tout le public était débout quasi­ment pendant tout le match. J’ai rare­ment vu le public autant commu­nier avec des joueurs sur le terrain. Et pour finir Roland‐Garros cette année, on ne pouvait pas mieux rêver. On ne pouvait pas avoir un meilleur match. »