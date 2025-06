Après la victoire de Cori Gauff contre Aryna Sabalenka en finale de Roland‐Garros, Marion Bartoli, au micro de Prime Video, a salué le travail accompli par la jeune Américaine et son entraî­neur fran­çais, Jean‐Christophe Faurel.

« Coco travaille en perma­nence. Je les ai croisés à Miami, où Coco avait perdu assez rapi­de­ment, et je leur ai demandé ce qu’ils allaient faire pour la suite. Son entraî­neur m’a dit : ‘écoute, dès demain, elle doit être sur terre battue verte (couleur de la terre battue aux Etats‐Unis, ndlr), on va commencer la prépa­ra­tion, elle veut abso­lu­ment bien jouer à Roland‐Garros. Elle est déjà projetée sur l’avenir’. JC a cette capa­cité à relancer Coco dans ces moments un peu diffi­ciles, parce qu’elle croit en lui, en son discours. Oui, on se dit que si elle arri­vait à corriger ses erreurs en coup droit et au service, elle serait presque imbat­table, mais d’ar­river à gagner avec ça, c’est aussi extrê­me­ment fort. On l’a vu aujourd’hui. Elle a commis des doubles fautes et parfois raté en coup droit, mais c’est une telle combat­tante, elle a une telle capa­cité de concen­tra­tion, et elle a de telles qualités physiques, qu’elle arrive à compenser. »