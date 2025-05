Ce dimanche, Rafael Nadal recevra un vibrant hommage à Roland‐Garros, sur le court Philippe‐Chatrier en fin d’après‐midi. Avec 14 Coupes des Mousquetaires dans la besace, le taureau de Manacor laisse un lourd héri­tage derrière lui.

Dans un entre­tien avec la BBC, Marion Bartoli estime que le retrait du roi de la terre battue sera diffi­cile à combler pour le Grand Chelem francilien.

