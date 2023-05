Sur RMC Info, Marion Bartoli a voulu défendre les perfor­mances des trico­lores alors même que l’on fêtait les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Selon la Française, la diffi­culté pour la géné­ra­tion des nouveaux mous­que­taires était de pouvoir enchainer les très gros matchs face à une concur­rence très forte.

« Ce qui a manqué pour Jo et Gaël, c’est qu’il fallait telle­ment battre de très grands joueurs de manière consé­cu­tive donc il y a une fatigue qui s’ins­talle avec la pres­sion qui monte. On sent qu’il reste un match ou deux pour gagner et le faire à la maison, ça repré­sente un défi psycho­lo­gique plus impor­tant que sur les autres tour­nois du Grand Chelem »