« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », a lâché Aryna Sabalenka après sa douloureuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Au micro de Prime Video, Marion Bartoli a commenté les déclarations d’après‐match de la Biélorusse.
« On voit très bien que, psychologiquement, elle va extrêmement mal et qu’elle est totalement détruite par cette défaite, qu’il y a beaucoup de haine en elle puisqu’elle dit : ‘Demain, je vais dans une pièce où, vous savez, on peut tout casser pour se défouler’, parce qu’il y a tellement de colère en elle. Et elle vous dit aussi : ‘Là, actuellement, j’ai envie d’arrêter le tennis.’ Pour moi, aujourd’hui, en tant qu’entraîneuse, effectivement, après des défaites, certaines joueuses vous disent ça : ‘J’ai envie de poser les raquettes, de ne plus voir un court de tennis’, tellement il y a de déception. Et la déception prend le dessus sur l’amour du sport. Et c’est vrai que là où ça ne devient pas facile, c’est que lors de ces conférences de presse, il y a peut‐être cinquante journalistes dans la salle, mais elles sont reprises dans le monde entier aujourd’hui avec les réseaux sociaux. Et, dans le monde entier, avec les réseaux sociaux, peut‐être que le gros titre qui va apparaître dans les journaux, c’est : ‘Aryna Sabalenka va arrêter le tennis’, alors que ce n’est pas profondément ce qu’elle pense. C’est juste sur le coup de la déception. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 21:15