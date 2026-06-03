« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », a lâché Aryna Sabalenka après sa doulou­reuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Au micro de Prime Video, Marion Bartoli a commenté les décla­ra­tions d’après‐match de la Biélorusse.

« On voit très bien que, psycho­lo­gi­que­ment, elle va extrê­me­ment mal et qu’elle est tota­le­ment détruite par cette défaite, qu’il y a beau­coup de haine en elle puis­qu’elle dit : ‘Demain, je vais dans une pièce où, vous savez, on peut tout casser pour se défouler’, parce qu’il y a telle­ment de colère en elle. Et elle vous dit aussi : ‘Là, actuel­le­ment, j’ai envie d’ar­rêter le tennis.’ Pour moi, aujourd’hui, en tant qu’en­traî­neuse, effec­ti­ve­ment, après des défaites, certaines joueuses vous disent ça : ‘J’ai envie de poser les raquettes, de ne plus voir un court de tennis’, telle­ment il y a de décep­tion. Et la décep­tion prend le dessus sur l’amour du sport. Et c’est vrai que là où ça ne devient pas facile, c’est que lors de ces confé­rences de presse, il y a peut‐être cinquante jour­na­listes dans la salle, mais elles sont reprises dans le monde entier aujourd’hui avec les réseaux sociaux. Et, dans le monde entier, avec les réseaux sociaux, peut‐être que le gros titre qui va appa­raître dans les jour­naux, c’est : ‘Aryna Sabalenka va arrêter le tennis’, alors que ce n’est pas profon­dé­ment ce qu’elle pense. C’est juste sur le coup de la déception. »