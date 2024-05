Juste avant l’en­trée en lice de Novak Djokovic à Roland‐Garros, prévue ce mardi soir en night session face au Français Pierre‐Hugues Herbert (142e), Marion Bartoli a fait une révé­la­tion inté­res­sante sur le plateau de Prime Video concer­nant la saison compli­quée que vit le numéro 1 mondial.

« J’ai eu la chance d’avoir une discus­sion avec l’un des membres de son staff avant le début du tournoi et, en fait, la plus grande problé­ma­tique qu’ils ont à gérer avec Novak en ce moment, c’est qu’il y a des jours où il se réveille avec une moti­va­tion intacte, et il y a des jours où, on peut le comprendre, il a plus envie d’être avec son épouse, ses enfants, de les emmener à l’école, de mener une vie normale, d’être à la plage, de profiter et de se dire qu’il a tout accompli. Il oscille entre ces deux émotions là et c’est la raison pour laquelle parfois, il est complè­te­ment absent du terrain. Je discu­tais avec l’un de ses entraî­neurs qui me disait que le match à Rome, on ne l’a pas compris. Il n’avait pas envie de jouer alors qu’à l’entraînement, il était très bien. On s’aperçoit que ces immenses cham­pions ont aussi des émotions humaines et que pour eux, il faut aller cher­cher cette ressource éter­nel­le­ment pour produire le meilleur tennis. »