Si l’on savait déjà de quoi était capable Jannik Sinner sur un court de tennis, le numéro 1 mondial a encore franchi un cap ce vendredi soir un domi­nant en trois manches un Novak Djokovic pas loin de son meilleur niveau.

Une perfor­mance tout simple­ment excep­tion­nelle et qui impres­sionne bon nombre d’ob­ser­va­teurs et anciens joueurs, à commencer par Marion Bartoli, consul­tante pour Prime Video.

« Là où il me bluffe vrai­ment, c’est que non seule­ment il gagne, mais il progresse. Il continue de s’amé­liorer, on l’a vu avec sa posi­tion de retour de service qui a changé. Ce sont des gens qui sont en perpé­tuelle recherche d’amé­lio­ra­tion et fina­le­ment c’est cela la plus grande qualité des cham­pions. Je ne sais pas si c’est un Novak Djokovic 2.0 mais, en tout cas, dans sa capa­cité à inté­grer de nouvelles infor­ma­tions et de les mettre en place, il est extrê­me­ment fort. »