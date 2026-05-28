Alors que l’élimination de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros a plongé le monde du tennis dans la stupeur, Marion Bartoli, consultante pour Prime Video, a lâché une petite bombe concernant la programmation.
Selon elle, le numéro 1 mondial, avec son équipe, aurait lui‐même demandé à jouer en journée alors que la direction du tournoi lui donnait la possibilité de rejouer en session de nuit. Un choix qui s’est finalement avéré perdant.
« Ce qui est incroyable c’est qu’il mène 5–1, il sert deux fois pour le match, il perd 15 points consécutifs à partir de 5–2 où il se fait breaker blanc, Cerundolo gagne son jeu de service blanc et Sinner se refait breaker blanc. À ce moment‐là, on se dit que cela ne va pas être comme en Australie où il y avait eu la fermeture du toit. Ce sera certainement une grande leçon pour lui parce qu’il n’y a pas qu’en Australie qu’il peut faire extrêmement chaud, à New‐York également. Ce sera un élément qu’il faudra soulever parce que d’après nos sources intérieures, on va dire, et les éléments qu’on a pu avoir il y avait une discussion pour savoir si Jannik Sinner jouerait en session de soirée ou dans la journée et, a priori, il a été plutôt demandé à ce qu’il joue en session de journée, malgré les fortes chaleurs. C’est quand même un élément, pour Jannik et son équipe, à prendre en compte qu’il y a cette difficulté à gérer les fortes chaleurs et c’est vraiment aujourd’hui son ennemi numéro 1. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 20:50