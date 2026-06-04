Alors que Jannik Sinner a été éliminé dès le deuxième tour à la surprise géné­rale, l’Italie va quand même placer un repré­sen­tant en finale de Roland‐Garros : Flavio Cobolli (14e mondial) ou l’im­mense surprise Matteo Arnaldi (104e), qui s’af­fron­te­ront vendredi en demies.

Au micro de Prime Video, Marion Bartoli a pointé la force du modèle italien, qui fait selon elle la diffé­rence avec le tennis français.

« Regardez les box en tribunes des joueurs italiens. Regardez combien il y a de personnes dans les box. Il y a beau­coup de monde dans les staffs. C’est colossal. Pour Cobolli, ils sont tous avec le survê­te­ment de la Fédération italienne. Il y a beau­coup de joueurs italiens qui ont un staff tota­le­ment italien, en partie financé par la Fédération italienne. Et c’est là où, moi, je pense qu’une fois qu’on a formé des joueurs qui sont 40e, 50e, 60e mondiaux, il faut les amener encore plus haut. Je prends vrai­ment l’exemple de Paolini, qui avait un staff de 4,5 personnes qui la suivait sur tous les tour­nois, partagé avec d’autres joueuses italiennes qui étaient présentes. Et ça l’a amenée de la 40e, 50e place mondiale, à remporter le tournoi de Dubaï, à faire une finale à Roland‐Garros, et à la projeter et la cata­pulter dans un niveau de clas­se­ment et de résul­tats bien meilleur. Moi je crois que sur la forma­tion, on n’a pas trop grand‐chose à envier aux Italiens. On forme beau­coup de joueurs, on a beau­coup de joueurs dans le top 200. Mais en revanche, une fois que les joueurs sont dans le top 100, on peut vrai­ment s’ins­pirer de leur modèle. »