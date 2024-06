Alors que Carlos Alcaraz a révélé qu’il avait été une nouvelle fois victime de crampes, lors de son inter­view sur le court après sa victoire en cinq sets contre Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros, Marion Bartoli, consul­tante pour Amazon, a tenu à souli­gner à que ces deux cham­pions étaient encore très jeunes.

« On s’aper­çoit que dans leur gestion des moments extrê­me­ment impor­tants, pour l’ins­tant, ils restent encore jeunes. Et là où je vois que Carlos Alcaraz a beau­coup progressé, c’est que l’année dernière, ces crampes‐là étaient arrivés et étaient restés tandis que Novak Djokovic avait appuyé là où ça fait mal en le faisant encore plus courir. Et Jannik Sinner s’est lui aussi mis à cramper en même temps qu’Alcaraz et il n’a même pas pu en profiter. Ce qui montre aussi à quel point les trois cham­pions avant eux (Federer, Nadal et Djokovic) sont hors catégorie. »