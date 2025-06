Dernière lauréate fran­çaise en Grand Chelem, Marion Bartoli (titrée à Wimbledon en 2013) s’est exprimée sur le parcours excep­tionnel de Loïs Boisson, 361e mondiale avant le début de Roland‐Garros et désor­mais quali­fiée pour le dernier carré grâce à sa victoire contre Mirra Andreeva (6e mondiale).

« Même si elle a ce petit point faible, en revers, qu’elle compense avec des slices, elle est capable de déco­cher des revers qui surprennent ses adver­saires. Mais pour faire ce déca­lage coup droit qu’elle recherche en perma­nence, il faut être très forte physi­que­ment. Ça demande de tourner systé­ma­ti­que­ment autour du revers. Ce qui est excep­tionnel, c’est qu’elle arrive à la faire sur la durée. Elle n’a pas l’habitude jouer ces matchs à très haute inten­sité. C’est quand même autre chose de jouer sur le circuit ITF pro que d’af­fronter des joueuses dans le top 10. Ce qui m’étonne c’est qu’elle est physi­que­ment au‐dessus de ces joueuses‐là. En reve­nant d’une rupture des liga­ments croisés avec tout ce que ça implique et la diffi­culté de revenir. Quand elle a joué contre Elise Mertens au premier tour tout au fond, fond, fond du stade, et qu’elle a perdu le deuxième set, qui nous aurait dit que dix jours plus tard elle se retrou­ve­rait en demi‐finale de Roland. Elle est allée le cher­cher à la moelle. Parfois une grande bles­sure vous fait réaliser à quel point vous voulez être là. »

En demi‐finales jeudi, la Française de 22 ans tentera un nouvel exploit face à l’Américaine Cori Gauff.