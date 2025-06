« Je l’ai vue prendre une grande inspi­ra­tion, comme pour se dire : « Allez, ça va aller, je vais me détendre », obser­vait Marion Bartoli au moment de l’entrée sur le court de Loïs Boisson, lors des demi‐finales de Roland‐Garros.

Au micro de Prime Vidéo après la défaite de cette dernière face à Cori Gauff, la lauréate de Wimbledon 2013 a salué le parcours remar­quable de sa jeune compa­triote, classée 361e mondiale avant le tournoi, en insis­tant sur la pres­sion énorme et inha­bi­tuelle à laquelle la joueuse fran­çaise a dû faire face.

« On a quand même envi­sager un élément qui me parais­sait extrê­me­ment impor­tant. Et je l’ai vécu donc je sais ce que c’est : l’en­chaî­ne­ment quarts et demi‐finales sans jour de repos. C’est extrê­me­ment diffi­cile quand on n’est pas habitué, à toutes les solli­ci­ta­tions média­tiques, et que ça vous arrive d’un coup. Et en plus quand vous attendez, vous regardez la première demi‐finale et vous envi­sagez des scéna­rios. Tout se complique. Tout devient plus réel. Ce que vous avez pu éviter en termes de pres­sion, en étant un peu sous les radars, vous le prenez en plein face. Lorsqu’elle est rentrée sur le terrain, j’ai senti signalé son langage corporel car ça m’a troublé par rapport avec ce qu’elle faisait d’ha­bi­tude. Elle essayait de se détendre, d’ou­blier, il y avait aussi un central un peu vide quand elle est rentrée sur le terrain. Et en face, elle avait une adver­saire aux qualités tech­niques, tactiques et physiques excep­tion­nels. Loïs n’a rien à se repro­cher. Il ne faut pas qu’elle reste sur cette défaite. »