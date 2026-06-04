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Marion Bartoli sur l’ONVI Maja Chwalinska, quali­fiée en finale : « Cette fille avait arrêté le tennis, elle était en dépres­sion. C’est une histoire abso­lu­ment extraordinaire »

Par
Thomas S
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Cette édition 2026 de Roland‐Garros est déci­dé­ment pleine de surprise, et ce n’est pas forcé­ment pour nous déplaire, surtout lors­qu’une joueuse comme Maja Chwalinska parvient à émerger au milieu d’un tennis moderne trop souvent axé sur la puissance.

C’est tout le propos ci‐dessous de Marion Bartoli qui résume parfai­te­ment tout ce qu’in­carne la quali­fi­ca­tion impro­bable et magni­fique de la joueuse polo­naise, 114e mondiale et issue des quali­fi­ca­tions, en finale de Roland‐Garros.

« On a joué sur ce type de joueuses parce qu’il y avait plus ce genre de joueuses dans notre temps, des joueuses qui avaient de belles mains, qui jouaient avec courts croisés, des amortis, comme Martina Hingis ou Patty Schnyder. Des joueuses qui étaient plus en capa­cité, avec des gaba­rits diffé­rents, d’ex­primer plein de types de jeux diffé­rents. Et fina­le­ment on était toutes un petit peu frus­trées en disant : ‘Maintenant, c’est un type de jeu : frapper extrê­me­ment fort, avoir un gros service’. Et, entre guille­mets, si vous ne rentrez pas dans ce moule‐là, vous n’avez de chance d’être en finale ou de gagner un tournoi du Grand Chelem. Elle en est la démons­tra­tion tota­le­ment inverse (…). Quelle histoire abso­lu­ment extra­or­di­naire, je suis vrai­ment heureuse pour cette fille, qui avait arrêté le tennis, qui était tombé en dépres­sion… Ce n’est jamais trop tard pour un nouveau départ. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 20:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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