Cette édition 2026 de Roland‐Garros est déci­dé­ment pleine de surprise, et ce n’est pas forcé­ment pour nous déplaire, surtout lors­qu’une joueuse comme Maja Chwalinska parvient à émerger au milieu d’un tennis moderne trop souvent axé sur la puissance.

C’est tout le propos ci‐dessous de Marion Bartoli qui résume parfai­te­ment tout ce qu’in­carne la quali­fi­ca­tion impro­bable et magni­fique de la joueuse polo­naise, 114e mondiale et issue des quali­fi­ca­tions, en finale de Roland‐Garros.

🗣️ Marion Bartoli : « On a joué sur ce type de joueuses » pic.twitter.com/h0XlbKTCfQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 4, 2026

« On a joué sur ce type de joueuses parce qu’il y avait plus ce genre de joueuses dans notre temps, des joueuses qui avaient de belles mains, qui jouaient avec courts croisés, des amortis, comme Martina Hingis ou Patty Schnyder. Des joueuses qui étaient plus en capa­cité, avec des gaba­rits diffé­rents, d’ex­primer plein de types de jeux diffé­rents. Et fina­le­ment on était toutes un petit peu frus­trées en disant : ‘Maintenant, c’est un type de jeu : frapper extrê­me­ment fort, avoir un gros service’. Et, entre guille­mets, si vous ne rentrez pas dans ce moule‐là, vous n’avez de chance d’être en finale ou de gagner un tournoi du Grand Chelem. Elle en est la démons­tra­tion tota­le­ment inverse (…). Quelle histoire abso­lu­ment extra­or­di­naire, je suis vrai­ment heureuse pour cette fille, qui avait arrêté le tennis, qui était tombé en dépres­sion… Ce n’est jamais trop tard pour un nouveau départ. »