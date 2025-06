Les analyses d’an­ciens joueurs sur Alexander Zverev se succèdent et se ressemblent sensi­ble­ment. Comme d’autres avant elle, et notam­ment Roger Federer, Marion Bartoli a pointé la prin­ci­pale limite de l’Allemand, battu par Novak Djokovic en quarts de finale de Roland‐Garros et toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« On s’aperçoit qu’il y a beau­coup de vent sur le court Philippe‐Chatrier, le vent souffle toujours dans le même sens. Djokovic l’a expliqué. Et ces moments de stress, il les gère grâce à sa tactique. Et ça je pense que pour Zverev, c’est un appren­tis­sage qu’il va devoir faire s’il veut aller cher­cher son Grand Chelem. On a l’impression qu’il n’a qu’un seul plan quand il est stressé, tendu et que le match se complique : remettre la balle et d’attendre. Contre Djokovic, Alcaraz et Sinner, ces grands joueurs qui sont capables de créer du jeu, Zverev est trop atten­tiste quand le match devient diffi­cile, quand il est tendu et stressé. Quand il a plus de marge sur d’autres joueurs, il peut arriver à dérouler son jeu en puis­sance. Mais sur un Djokovic, si vous ne proposez rien, lui va proposer beau­coup de choses et ça a été une démonstration. »