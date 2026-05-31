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Marta Kostyuk, après sa victoire contre Iga Swiatek : « Je ne joue pas au tennis pour gagner »

Par
Baptiste Mulatier
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Désormais vain­queure de ses 16 derniers matchs, après ses titres à Rouen et Madrid, Marta Kostyuk s’est offert la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek, en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−5, 6–1).

Au micro de l’organisation, sur le court Philippe‐Chatrier, l’Ukrainienne de 23 ans, désor­mais 15e mondiale, a surtout insisté sur l’état d’esprit qui l’accompagne depuis plusieurs mois.

« La chose la plus impor­tante que je fais depuis le début de la saison, c’est essayer de profiter. Quand je me suis réveillée ce matin, j’ai juste pensé au fait que j’al­lais vivre une journée abso­lu­ment incroyable, sur le court Philippe‐Chatrier, face à Iga Swiatek. Il n’y a rien d’autre que j’au­rais pu faire de mieux aujourd’hui. Maintenant, je veux conti­nuer de profiter. Je ne joue pas au tennis pour gagner. Je joue au tennis parce que j’aime ça. Je veux me connecter aux gens. Je veux rendre les gens heureux et unir les gens. »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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