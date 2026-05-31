Désormais vain­queure de ses 16 derniers matchs, après ses titres à Rouen et Madrid, Marta Kostyuk s’est offert la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek, en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−5, 6–1).

Au micro de l’organisation, sur le court Philippe‐Chatrier, l’Ukrainienne de 23 ans, désor­mais 15e mondiale, a surtout insisté sur l’état d’esprit qui l’accompagne depuis plusieurs mois.

« La chose la plus impor­tante que je fais depuis le début de la saison, c’est essayer de profiter. Quand je me suis réveillée ce matin, j’ai juste pensé au fait que j’al­lais vivre une journée abso­lu­ment incroyable, sur le court Philippe‐Chatrier, face à Iga Swiatek. Il n’y a rien d’autre que j’au­rais pu faire de mieux aujourd’hui. Maintenant, je veux conti­nuer de profiter. Je ne joue pas au tennis pour gagner. Je joue au tennis parce que j’aime ça. Je veux me connecter aux gens. Je veux rendre les gens heureux et unir les gens. »