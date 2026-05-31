Désormais vainqueure de ses 16 derniers matchs, après ses titres à Rouen et Madrid, Marta Kostyuk s’est offert la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek, en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−5, 6–1).
Au micro de l’organisation, sur le court Philippe‐Chatrier, l’Ukrainienne de 23 ans, désormais 15e mondiale, a surtout insisté sur l’état d’esprit qui l’accompagne depuis plusieurs mois.
« La chose la plus importante que je fais depuis le début de la saison, c’est essayer de profiter. Quand je me suis réveillée ce matin, j’ai juste pensé au fait que j’allais vivre une journée absolument incroyable, sur le court Philippe‐Chatrier, face à Iga Swiatek. Il n’y a rien d’autre que j’aurais pu faire de mieux aujourd’hui. Maintenant, je veux continuer de profiter. Je ne joue pas au tennis pour gagner. Je joue au tennis parce que j’aime ça. Je veux me connecter aux gens. Je veux rendre les gens heureux et unir les gens. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:19