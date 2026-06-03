Marta est en mission et chacune de ses sorties trans­forment ces confé­rences de presse en débat géopo­li­tique, ce qui est tout à fait compré­hen­sible. Concernant les cham­pions russes qui ne se sont pas postionnés clai­re­ment, Marta est sans pitié.

« Je sais qu’il y en a qui ont quitté la Russie dès que la guerre a éclaté, qui ont vendu leurs commerces, qui ont laissé tout derrière eux, parce qu’ils n’étaient pas d’ac­cord avec ce que faisait leur pays à d’autres personnes et c’était leur manière de protester. Ils ont quitté le pays et ont commencé une nouvelle vie ailleurs, ou condamné publi­que­ment ces agis­se­ments. Il y a beau­coup de figures proémi­nentes qui se sont expri­mées. Et il est évident qu’il leur est impos­sible de revenir en Russie pour le moment. Peut‐être à l’avenir, qui sait ? On peut quand même contester publi­que­ment si on n’est pas d’accord, c’est possible. Nous, on voyage toute l’année. Quand on y pense, si vous n’êtes pas d’ac­cord, il y a plein de moyens d’éviter de vivre en Russie. On a notam­ment Daria Kasatkina qui est un exemple flagrant, elle en a parlé publi­que­ment ; il y a des personnes qui se rendaient dans l’ap­par­te­ment de ses parents pour les effrayer, mais ça ne l’a pas arrêtée. Elle a changé de natio­na­lité et démé­nagé. Je ne pense pas qu’elle vivait en Russie, mais la plupart des joueurs et joueuses ne vivent pas en Russie. Il n’y a rien qui peut vous arrêter si vous ne croyez pas dans quelque chose. Visiblement, ils ne raisonnent pas ainsi, n’est‐ce pas. Après quatre ans, les choses sont claires : on sait de quel côté ils sont, et c’est leur fardeau, c’est à eux de porter ce fardeau et non à moi »

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