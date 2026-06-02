Marta Kostyuk l’a fait.
Alors qu’elle était opposé à son aînée et compatriote, Elina Svitolina, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, la 15e joueuse mondiale a livré une prestation pleine d’audace et de très haut niveau pour rejoindre le dernier carré : 6–3, 2–6, 6–2, en 1h50.
Dans un contexte de guerre entre son pays et la Russie, la native de Kiev, très émue, a tenu à dédier sa victoire à son peuple tout en rendant un magnifique hommage à son adversaire.
Marta feeling it right now 🥹#RolandGarros pic.twitter.com/T44HQZ6Pz1— Roland‐Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
« Je voudrais tout d’abord revenir sur ce match historique que nous avons disputé aujourd’hui contre Elina. Nous avons encore vécu une nuit très difficile en Ukraine, surtout à Kiev. Tant de personnes ont perdu la vie. Je souhaite dédier ce match au peuple ukrainien et à sa résilience. Merci. Slava Ukraini. Bien sûr, je tiens à souligner le rôle d’Elina et son incroyable impact sur le tennis ukrainien, sur les Ukrainiens et sur moi… Et sur tous ceux qui regardent… C’est une battante incroyable. Je suis tellement heureuse d’être en demi‐finale. Mais je tiens à la remercier encore une fois pour ce match incroyable », a déclaré celle qui devient la première joueuse ukrainienne à rallier les demi‐finales dans l’histoire de Roland‐Garros.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 14:44