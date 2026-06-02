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Marta Kostyuk, en larmes après sa victoire contre Svitolina‐Monfils : « Tant de personnes ont perdu la vie. Je tiens à remer­cier Elina, c’est une battante incroyable »

Par
Thomas S
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Marta Kostyuk l’a fait.

Alors qu’elle était opposé à son aînée et compa­triote, Elina Svitolina, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, la 15e joueuse mondiale a livré une pres­ta­tion pleine d’au­dace et de très haut niveau pour rejoindre le dernier carré : 6–3, 2–6, 6–2, en 1h50. 

Dans un contexte de guerre entre son pays et la Russie, la native de Kiev, très émue, a tenu à dédier sa victoire à son peuple tout en rendant un magni­fique hommage à son adversaire. 

« Je voudrais tout d’abord revenir sur ce match histo­rique que nous avons disputé aujourd’hui contre Elina. Nous avons encore vécu une nuit très diffi­cile en Ukraine, surtout à Kiev. Tant de personnes ont perdu la vie. Je souhaite dédier ce match au peuple ukrai­nien et à sa rési­lience. Merci. Slava Ukraini. Bien sûr, je tiens à souli­gner le rôle d’Elina et son incroyable impact sur le tennis ukrai­nien, sur les Ukrainiens et sur moi… Et sur tous ceux qui regardent… C’est une battante incroyable. Je suis telle­ment heureuse d’être en demi‐finale. Mais je tiens à la remer­cier encore une fois pour ce match incroyable », a déclaré celle qui devient la première joueuse ukrai­nienne à rallier les demi‐finales dans l’his­toire de Roland‐Garros.

Publié le mardi 2 juin 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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