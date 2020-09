Il faut bien positiver et dans ce domaine Mary Pierce est une reine. Interrogé par nos confrères de France TV sur la nouvelle jauge validée par le gouvernement, elle y voit une chance pour les joueuses tricolores : « Quand on est Français à Roland-Garros, on a une pression supplémentaire sur les épaules. D’abord, parce qu’on est en France, on joue dans notre pays, pour notre pays, devant nos proches qui d’habitude ne peuvent pas venir nous voir. Le public français est là et a beaucoup d’attentes vis-à-vis de nous. La France attend de grandes choses de notre part, que l’on gagne, que l’on joue bien, tout comme les médias, la presse » explique Mary Pierce.

Plus loin, elle ose donc penser que la quasi-absence de spectateurs pourraient permettre une gestion efficace des émotions, ce qui fait défaut à nos joueuses selon elle : « Il faut savoir gérer les émotions et je crois que jusqu’à maintenant, c’était ça qui était le plus dur pour les Français, gérer les grands moments et les fortes émotions, pour vraiment bien jouer à Roland et percer”