Qualifié pour le tour final des qualif­ca­tions, Mathias Bourge a tenu à remer­cier les orga­ni­sa­teurs pour l’évo­lu­tion du statut de cette « compé­ti­tion » à l’in­te­rieur de la compé­tiyion. Il a notam­ment voulu insister sur l’évo­lu­tion du prize money qui peut changer une saison.

Mathias Bourgue 🇨🇵, 289e mondial, qui va récolter 41 000 EUROS avec son 3e tour



« On va pas se mentir, c’est incroyable les efforts faits par les Grands Chelems. Mes premières qualifs de Roland‐Garros il y avait 3000 euros au premier tour, (NDLR : 20.000€ cette année). Aujourd’hui, je vais gagner plus qu’au premier tour de Roland 2017 dans le tableau. Je remercie les diri­geants de faire en sorte qu’il y ait beau­coup d’argent sur ces tour­nois qui comptent beau­coup pour les joueurs. Maintenant je pense qu’il faut faire encore plus. C’est dur déjà d’être 250–300e mondial. Les mecs comme moi on est par moment déficitaires… »