Mats a vrai­ment « kiffé » le parcours du Français. Dans sa chro­nique quoti­dienne chez nos confrères de l’Equipe, le Suédois dresse un portrait assez dithy­ram­bique de Moïse Kouamé.

« Moïse, c’est du sérieux. La France peut commencer à rêver. Si on parle de tech­nique, je n’étais pas sûr de son service, avec son geste saccadé, et ce petit temps d’arrêt, et son lancer de balle bizarre. Mais j’ai réalisé que ce service va parfai­te­ment bien, parce qu’il peut frapper vrai­ment fort. Pour un jeune de 17 ans, il peut servir à 220 km/h, et c’est incroyable. Je ne m’in­quiète plus pour son service. Le coup droit est super. Le revers, incroyable. Et il bouge incroya­ble­ment bien. Pour moi, ce sont les dépla­ce­ments et le mental qui sont le plus impor­tants. Si tu as ces deux‐là, alors tu as une chance. Si tu n’as pas l’un des deux, tu n’as aucune chance. Il faut avoir les deux. Et lui, il a les deux. S’il continue à progresser au même rythme que ces deux dernières années, il sera dans le top 20 mondial dans trois ans »