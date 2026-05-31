Accueil Roland Garros

Mats Wilander au sujet de Kouamé :  » S’il continue à progresser au même rythme que ces deux dernières années, il sera dans le top 20 mondial dans trois ans

Par
Laurent Trupiano
-
231

Mats a vrai­ment « kiffé » le parcours du Français. Dans sa chro­nique quoti­dienne chez nos confrères de l’Equipe, le Suédois dresse un portrait assez dithy­ram­bique de Moïse Kouamé.

« Moïse, c’est du sérieux. La France peut commencer à rêver. Si on parle de tech­nique, je n’étais pas sûr de son service, avec son geste saccadé, et ce petit temps d’arrêt, et son lancer de balle bizarre. Mais j’ai réalisé que ce service va parfai­te­ment bien, parce qu’il peut frapper vrai­ment fort. Pour un jeune de 17 ans, il peut servir à 220 km/h, et c’est incroyable. Je ne m’in­quiète plus pour son service. Le coup droit est super. Le revers, incroyable. Et il bouge incroya­ble­ment bien. Pour moi, ce sont les dépla­ce­ments et le mental qui sont le plus impor­tants. Si tu as ces deux‐là, alors tu as une chance. Si tu n’as pas l’un des deux, tu n’as aucune chance. Il faut avoir les deux. Et lui, il a les deux. S’il continue à progresser au même rythme que ces deux dernières années, il sera dans le top 20 mondial dans trois ans »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥