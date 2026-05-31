Mats a vraiment « kiffé » le parcours du Français. Dans sa chronique quotidienne chez nos confrères de l’Equipe, le Suédois dresse un portrait assez dithyrambique de Moïse Kouamé.
« Moïse, c’est du sérieux. La France peut commencer à rêver. Si on parle de technique, je n’étais pas sûr de son service, avec son geste saccadé, et ce petit temps d’arrêt, et son lancer de balle bizarre. Mais j’ai réalisé que ce service va parfaitement bien, parce qu’il peut frapper vraiment fort. Pour un jeune de 17 ans, il peut servir à 220 km/h, et c’est incroyable. Je ne m’inquiète plus pour son service. Le coup droit est super. Le revers, incroyable. Et il bouge incroyablement bien. Pour moi, ce sont les déplacements et le mental qui sont le plus importants. Si tu as ces deux‐là, alors tu as une chance. Si tu n’as pas l’un des deux, tu n’as aucune chance. Il faut avoir les deux. Et lui, il a les deux. S’il continue à progresser au même rythme que ces deux dernières années, il sera dans le top 20 mondial dans trois ans »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 08:45