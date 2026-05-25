Ce soir en night session Gäel affronte Hugo Gaston et c’est finalement un bon tirage. Logiquement, la « Monf » devrait encore proposer du grand spectacle. Mats, le chroniqueur de l’Equipe a bien voulu analyser le phénomène tricolore qui va donc tirer sa révérance. Le Suedois comme les autres essaye aussi de comprendre pourquoi la « Monf » n’a pas eu un palmarès plus « digne » de son tennis et de ses capacités physiques hors normes.
« Il est possible aussi que son extrême gentillesse, reconnue de tous dans les vestiaires, ait été un frein, inconsciemment, à ses plus grandes ambitions. On a souvent tendance dans le tennis à dire à tort : « Oh, il n’a pas gagné de grands tournois, donc ce n’est pas un grand champion. » Mais Gaël fait partie de ces champions d’exception dont personne, dans vingt ans, ne verra la différence avec un vainqueur de Majeur. Certains n’ont pas besoin d’un palmarès en or massif pour bénéficier d’un respect immense pour ce qu’ils ont apporté à ce sport. Gaël est le premier de ceux‐là »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 08:10