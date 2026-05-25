Ce soir en night session Gäel affronte Hugo Gaston et c’est fina­le­ment un bon tirage. Logiquement, la « Monf » devrait encore proposer du grand spec­tacle. Mats, le chro­ni­queur de l’Equipe a bien voulu analyser le phéno­mène trico­lore qui va donc tirer sa révé­rance. Le Suedois comme les autres essaye aussi de comprendre pour­quoi la « Monf » n’a pas eu un palmarès plus « digne » de son tennis et de ses capa­cités physiques hors normes.

« Il est possible aussi que son extrême gentillesse, reconnue de tous dans les vestiaires, ait été un frein, incons­ciem­ment, à ses plus grandes ambi­tions. On a souvent tendance dans le tennis à dire à tort : « Oh, il n’a pas gagné de grands tour­nois, donc ce n’est pas un grand cham­pion. » Mais Gaël fait partie de ces cham­pions d’ex­cep­tion dont personne, dans vingt ans, ne verra la diffé­rence avec un vain­queur de Majeur. Certains n’ont pas besoin d’un palmarès en or massif pour béné­fi­cier d’un respect immense pour ce qu’ils ont apporté à ce sport. Gaël est le premier de ceux‐là »