Au bord du court, Mats a vu Jannik sombrer d’un coup et pour lu cela n’est pas normal. C’est ce qu’il a exprimé dans sa chro­nique quoti­dienne pour le journal l’Equipe.

« Cela semble être un problème récur­rent chez lui. Le simple fait de pouvoir courir à fond, puis soudai­ne­ment de ne plus pouvoir du tout, ça semble vrai­ment bizarre. Peut‐être que quand il ne se sent pas bien pour une raison ou une autre, la chaleur ne fait qu’empirer les choses. C’est la seule expli­ca­tion qui me vienne à l’es­prit. Peut‐être que quand il ne se sent pas bien pour une raison ou une autre, la chaleur ne fait qu’empirer les choses. C’est la seule expli­ca­tion qui me vienne à l’esprit.Quelles leçons tirer de cette situa­tion incroyable ? Quand quel­qu’un joue vrai­ment bien, au lieu de commencer à dire que ça devient ennuyeux, on doit être plus malin et se dire que ça ne va pas durer éter­nel­le­ment. Il faut donc saluer ce qu’ont accompli Sinner et Carlos Alcaraz ces deux dernières années, ce qui est tout simple­ment incroyable »