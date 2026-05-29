Au bord du court, Mats a vu Jannik sombrer d’un coup et pour lu cela n’est pas normal. C’est ce qu’il a exprimé dans sa chronique quotidienne pour le journal l’Equipe.
« Cela semble être un problème récurrent chez lui. Le simple fait de pouvoir courir à fond, puis soudainement de ne plus pouvoir du tout, ça semble vraiment bizarre. Peut‐être que quand il ne se sent pas bien pour une raison ou une autre, la chaleur ne fait qu’empirer les choses. C’est la seule explication qui me vienne à l’esprit. Peut‐être que quand il ne se sent pas bien pour une raison ou une autre, la chaleur ne fait qu’empirer les choses. C’est la seule explication qui me vienne à l’esprit.Quelles leçons tirer de cette situation incroyable ? Quand quelqu’un joue vraiment bien, au lieu de commencer à dire que ça devient ennuyeux, on doit être plus malin et se dire que ça ne va pas durer éternellement. Il faut donc saluer ce qu’ont accompli Sinner et Carlos Alcaraz ces deux dernières années, ce qui est tout simplement incroyable »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 07:10