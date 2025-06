Dans les colonnes d’Eurosport, Mats Wilander s’est exprimée sur le choc de ce vendredi dans le dernier carré de Roland‐Garros, entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Pour le septuple lauréat en Grand Chelem, le numéro six mondial devra élever encore un peu plus le curseur que contre Alexander Zverev, s’il veut avoir une chance de soulever la Coupe des Mousquetaires ce dimanche.

« Il faut arrêter de dire que Novak (Djokovic) a 38 ans, parce qu’il n’en a pas l’air. C’est incroyable. L’ensemble des compé­tences dont Novak fait preuve, son intel­li­gence du tennis lors­qu’il s’agit de jouer des points courts après un long point, et pas seule­ment par déses­poir, mais en cher­chant à frapper, avec des pour­cen­tages élevés. 43 amortis, dont 30 gagnées, son rythme… Il n’a pas fini de m’étonner, il va devoir trouver un autre niveau, et peut‐être un autre type de jeu. Sinner est d’un niveau supé­rieur. Sinner joue un peu plus vite que Zverev, avec plus de confiance, il bouge mieux, je pense qu’il a un meilleur état d’esprit ».